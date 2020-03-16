رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن ملعبي نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

من جهة أخرى، سيلعب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على مجمع الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية.

الأهلي والزمالك يمثلان مصر في دوري أبطال إفريقيا. الأهلي سيلعب مع الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي، فيما سيلعب الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي أيضا.

وفي الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع هورويا كوناكري الغيني في نصف النهائي.

كان الاتحاد الإفريقي قد قرر في وقت سابق، إقامة نهائيي البطولتين هذا الموسم من مباراة واحدة بعكس المواسم السابقة التي كان يقام فيها النهائي بنظام المباراتين ذهابا وإيابا.

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