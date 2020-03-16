حارس ميلان: الوضع في إيطاليا أشبه بالكابوس.. كأننا نعيش مشهدا في فيلم

قال أسمير بيجوفيتش حارس بورنموث المعار لنادي ميلان، إن إيطاليا تعاني بشدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" واصفا الوضع في المدينة بـ"الكابوس" في ظل تواجده داخلها مع رفاقه.

أسمير بيجوفيتش النادي : ميلان ميلان

وصرح بيجوفيتش حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية قائلا: "الدولة مقفلة بالكامل، الشوارع مهجورة والشيء الوحيد الذي يعمل هو المتاجر، يمكنك أن تحصل على كمية قليلة من الطعام وبعد ذلك عد مباشرة إلى المنزل، الوضع جنوني".

وأضاف "إنها مدينة كبيرة وأثناء تواجدي بها أشعر وكأنه فيلم، الناس قالوا إنه مثل مشهد في فيلم وهو كذلك، لم أر في حياتي شيئا كهذا، لست واثقا أن الناس تفهم جيدا كم سوء الوضع هنا".

وواصل "لقد ضرب الأمر إيطاليا بقوة كبيرة، ما سبب ذلك؟ لا أعلم، ربما الجانب الطبي".

وأكمل "لكنه ضرب الدولة بقوة، يمكنك أن تشعر بما تمر به إيطاليا، الكثير من الوفيات والناس مصابة، إنه أمر محبط وكسر قلوب المواطنين هنا".

وأتم "الآن ترى الأندية الأخرى واللاعبين الآخرين يصابون بالفيروس، وتشعر وكأنه كابوس، ويمكنك أن تأمل فقط أن يعود كل شيء للوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن".

تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

إيطاليا أكثر دولة تفشى بها المرض في أوروبا، إذ أن هناك ٢٤ ألف و٧٤٧ حالة مصابة حتى مساء الأحد، و١٨٠٩ حالة وفاة و٢٣٣٥ حالة تعافي.

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