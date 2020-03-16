حارس ميلان: الوضع في إيطاليا أشبه بالكابوس.. كأننا نعيش مشهدا في فيلم

الإثنين، 16 مارس 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

أسمير بيجوفيتش - ميلان

قال أسمير بيجوفيتش حارس بورنموث المعار لنادي ميلان، إن إيطاليا تعاني بشدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" واصفا الوضع في المدينة بـ"الكابوس" في ظل تواجده داخلها مع رفاقه.

وصرح بيجوفيتش حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية قائلا: "الدولة مقفلة بالكامل، الشوارع مهجورة والشيء الوحيد الذي يعمل هو المتاجر، يمكنك أن تحصل على كمية قليلة من الطعام وبعد ذلك عد مباشرة إلى المنزل، الوضع جنوني".

وأضاف "إنها مدينة كبيرة وأثناء تواجدي بها أشعر وكأنه فيلم، الناس قالوا إنه مثل مشهد في فيلم وهو كذلك، لم أر في حياتي شيئا كهذا، لست واثقا أن الناس تفهم جيدا كم سوء الوضع هنا".

أخبار متعلقة
إنتر ميلان يعلن إيقاف النشاط بعد إصابة روجاني بفيروس كورونا.. ومساعدة الدفاع المدني الإيطالي إنتر ميلان ينسحب من مباراة الشباب في دوري الأبطال بسبب كورونا في مباراة من العِقد قبل الماضي.. جنوى يقهر ميلان في سان سيرو

وواصل "لقد ضرب الأمر إيطاليا بقوة كبيرة، ما سبب ذلك؟ لا أعلم، ربما الجانب الطبي".

وأكمل "لكنه ضرب الدولة بقوة، يمكنك أن تشعر بما تمر به إيطاليا، الكثير من الوفيات والناس مصابة، إنه أمر محبط وكسر قلوب المواطنين هنا".

وأتم "الآن ترى الأندية الأخرى واللاعبين الآخرين يصابون بالفيروس، وتشعر وكأنه كابوس، ويمكنك أن تأمل فقط أن يعود كل شيء للوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن".

تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

إيطاليا أكثر دولة تفشى بها المرض في أوروبا، إذ أن هناك ٢٤ ألف و٧٤٧ حالة مصابة حتى مساء الأحد، و١٨٠٩ حالة وفاة و٢٣٣٥ حالة تعافي.

اقرأ أيضا:

عندما تسببت الطبيعة القارصة في تجميد كرة القدم

قائد الوداد يرد على "شائعة" إصابته بـ كورونا

الأهلي يجمّد أنشطته

الإسماعيلي "محجوز" في المغرب بعد تعليق رحلات الطيران

نيدفيد يقاضي المركز الطبي الألماني

في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
توعية في الجول - مدرب ريال مدريد السابق يتحدث عن كيفية قضاء الوقت في المنزل في غياب كرة القدم 7 دقيقة | أوروبا
تقرير: على غرار مونديال 2022.. مناقشة نقل يورو 2020 إلى الشتاء 12 دقيقة | أوروبا
ميرور: غضب في تشيلسي من ماونت بعد ظهوره في العلن رغم عزل الفريق 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صور - هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه 42 دقيقة | مصر
حارس ميلان: الوضع في إيطاليا أشبه بالكابوس.. كأننا نعيش مشهدا في فيلم ساعة | أوروبا
كرة طائرة - مصيلحي لـ في الجول: ملتزمون بقرار تعليق النشاط.. الصحة أهم من بطولات العالم ساعة | رياضات أخرى
رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
أمير مرتضى: لولا ظلم المجالس السابقة لحصل حازم إمام وشيكابالا على 50 بطولة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 3 كلوب: كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة.. ولا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها 4 تقرير: رونالدو يدخل في حجر صحي في البرتغال.. كان يطمئن على حالة والدته
قد ينال إعجابك