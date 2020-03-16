كرة طائرة - مصيلحي لـ في الجول: ملتزمون بقرار تعليق النشاط.. الصحة أهم من بطولات العالم

يرى محمد مصيلحي المدير الفني لفريق طائرة الأهلي أن الوضع الحالي صعب جدا على الفرق الرياضية بتعليق النشاط الرياضي، لكنه شدد على التزام فريقه لأن الصحة وسلامة الجميع أهم من بطولات العالم.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية قرارا بتعليق كافة الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما وحتى الأول من أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مصيلحي في تصريحات لـ FilGoal.com: " ملتزمون بقرار النادي بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، القرارات صعبة لكن بطولات العالم لا تساوي شيء أمام سلامتنا".

وتابع مصيلحي "أتمنى أن تمر الأزمة سريعا وأن تعود الحياة في العالم كله إلى سابق طبيعتها، هذه الأجواء صعبة ولم تمر علينا من قبل".

وأوضح المدير الفني لفريق طائرة الأهلي "عام 2020 غريب للغاية حتى في 2012 لم تتوقف الأمور بتلك الطريقة بل تم استكمال المسابقات".

وعن الأضرار الواقعة على فريق طائرة الأهلي قال: "بالتأكيد سيتضرر الفريق بشكل كبير، الخسائر كارثية سواء على الصعيد المادي أو الفني وغيرها لكن حاليا لا صوت يعلو فوق صوت المصلحة العامة".

وأضاف "حصلنا على دفعة معنوية كبيرة بعد التتويج بالبطولة العربية وقدمنا عروض قوية في المباريات المحلية، وتعرض المنافسون للسقوط".

وشدد "لكن مجددا هذا أمر واقع وعلينا الالتزام به في الوقت الراهن".

ما بعد إيقاف النشاط

وبسؤاله ماذا بعد إيقاف النشاط قال مصيلحي: "القرار لمدة 15 يوما فقط، لكن ما بعد ذلك لا يعمله أحدا حتى الآن، هل سيتم استئناف المسابقات أم إلغاء الموسم أم تأجيل جديد؟".

وتابع مصيلحي "في حالة العودة سنكون مطالبين بعمل فترة إعداد بدنية جديدة وفقا للظروف، ربما وقتها يكون تعافى المصابين وحصل اللاعبين المجهدين على فرصة للراحة والتقاط الأنفاس".

وأوضح "بعد تلك الفترة ستضح الأمور أكثر لكن الوضع حاليا ضبابي للغاية".

وكشف مدرب طائرة الأهلي "نعيش فترة صعبة جدا وأتمنى ألا تكون أطول من ذلك، هناك ملفات عالقة مثل مصير المسابقات، كما أن لدينا لاعبين محترفين نرغب في حسم الأمور بالنسبة لهم ولكن سلامة الشعوب تأتي أولا".

بعيدا عن فيروس كورونا

وبالحديث عن أداء الفريق بعيدا عن التوقف وفيروس كورونا قال مصيلحي: "حصدنا لقب البطولة العربية وكنا نسير بشكل جيد في الدوري والكأس، وكانت لدينا حظوظ قوية في حسم بطولة إفريقيا التي كان من المنتظر إقامتها في مقر النادي".

وكان الأهلي يستعد لخوض بطولة إفريقي للكرة الطائرة في الفترة من 12 إلى 23 أبريل المقبل قبل أن يتم تأجيلها للخوف من انتشار فيروس كورونا.

وشدد مصيلحي "البعض يتحدث عن شيخوخة الفريق، هذا أمر غير منطقي، متوسط معدل أعمار الفريق هو 28 عاما، هناك عناصر خبرات ولاعبين في مرحلة النضح بجانب مجموعة الشباب والناشئين".

وأضاف "عندما توليت المسؤولية عملت على بناء فريق قوي للنادي سواء كنت موجودا أو رحلت بعد ذلك، فريق يضم خبرات وشباب وعناصر واعدة".

وأتم تصريحاته "الأهلي لديه خامات قادرة على الاستمرار في حصد البطولات لمدة 5 سنوات مقبلة".

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