توعية في الجول - مدرب ريال مدريد السابق يتحدث عن كيفية قضاء الوقت في المنزل في غياب كرة القدم

الإثنين، 16 مارس 2020 - 11:59

كتب : إسلام مجدي

خواندي راموس

في ظل انتشار فيروس كورونا، وكإجراء وقائي، يُطلب من الجميع عدم النزول إلى الشارع إلا للضرورة القصوى مع التشديد على الحد من التجمعات أو التواجد ضمنها.

كجزء من دور FilGoal.com تجاه المجتمع وضمن التوعية بضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع عدد من العاملين في مجال كرة القدم سواء لاعبين حاليين أو نجوم أو أساطير ومدربين، نقدم لكم تلك السلسلة التي تهتم بالتوع

خواندي راموس مدرب ريال مدريد وإشبيلية وتوتنام السابق وبطل الدوري الأوروبي مرتين وكأس الملك، يقدم لكم عددا من النصائح عبر FilGoal.com عن كيفية قضاء الوقت في المنزل وطريقة مكافحة انتشار الفيروس وغيرها.

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"أول نصيحة؟ أقضي ساعة ونصف في التدريبات في المنزل أرجوكم افعلوا ذلك، الرياضة مهمة جدا". خواندي راموس.

حسنا وكيف تقضي الوقت في المنزل، البعض قد يشعر بالضجر فيضر للخروج حتى مع التحذيرات؟

"إنها فرصة رائعة لقراء الكتب والروايات، لماذا لم لا نعود للقراءة؟ أيضا يمكنكم مشاهدة عددا من الأفلام".

"عن نفسي أقسم يومي، ساعة ونصف من التدريبات، ثم القراءة ثم مشاهدة فيلم، وبعدها ينتهي اليوم، بجانب بعض الأنشطة الأخرى، عليكم ألا تفكروا في الأمر".

طالع نصائح منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

في غياب الرياضة عموما وأقصد كرة القدم وغيرها، قد يشعر محبي اللعبة بالضجر؟

"حسنا هناك فرصة لمتابعة أمور أخرى قد تلفت انتباهكم، تحدثوا إلى العائلة والأصدقاء، عليكم أن تتابعوا كل شيء، ليس فقط أخبار انتشار الفيروس، لا تحصروا حياتكم في متابعة ذلك النوع من الأخبار".

"تحدثوا مع عائلتكم وأصدقائكم وشاهدوا الأخبار، وأشدد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة".

"إن اتبعتم تعليمات النظافة الشخصية وتحذيرات السلطات فسنتخطى جميعا تلك المحنة سويا، وهذا ما يجب علينا أن نفعله جميعا، إنها مسؤولية الجميع".

نصيحة أخيرة؟

"كونوا مهذبين دائما وتعاونوا مع بعضكم البعض لنتخطى ذلك الفيروس، وبعد ذلك سنفكر سويا في أنه كان مجرد حلم سيء مررنا به جميعا".

طالع نصائح منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

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