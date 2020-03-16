تقرير: على غرار مونديال 2022.. مناقشة نقل يورو 2020 إلى الشتاء

لا يزال أمر تعليق النشاط الرياضي بكرة القدم الأوروبية محل نقاش للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ومن المنتظر اتخاذ قرار نهائي بشأن البطولات القارية غدا الثلاثاء.

ويجتمع الاتحاد الأوروبي مع ممثليه غدا الثلاثاء عبر الفيدي لاتخاذ قرار بشأن استئناف البطولات القارية بعد إيقاف عدد من الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويسعى ويفا لاستئناف مسابقاته هذا الموسم ولكن ذلك سيتطلب تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ووفقا لصحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطاليا فهناك مناقشة جادة لنقل بطولة يورو 2020 إلى نوفمبر لتقام في الشتاء على غرار كأس العالم 2022 في قطر.

وأشار التقرير إلى أن إقامة البطولة في الشتاء هو أمر مثار حاليا بدلا من التأجيل لمدة عام كامل.

وأوضح التقرير أن الدوريات الأوروبية لن تعود قبل يوم 2 مايو المقبل وليس في شهر أبريل كما أعلن من قبل.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم الأوروبية في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو.

وترجح الصحيفة الإيطالية أن تقام البطولة في الفترة من 23 نوفمبر إلى 23 ديسمبر هذا العام.

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