رسميا - تأجيل دوري جنوب إفريقيا لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا

قرر اتحاد كرة القدم بجنوب إفريقيا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويعاني العالم من انتشار فيروس كورونا مما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بأكثر من بلد.

واتخذ اتحاد كرة القدم بجنوب إفريقيا قرارا رسميا بإيقاف الدوري الممتاز لحين إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأقيمت 24 جولة بدوري جنوب إفريقيا ويتبقى 6 جولات فقط على النهاية بخلاف المباريات المؤجلة.

ويحتل كايزر تشيفز صدارة المسابقة برصيد 48 نقطة من 22 مباراة بينما صن داونز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

نقدم لكم من الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، شرح للوقاية من فيروس كورونا.. نتمنى السلامة للجميع 🙏pic.twitter.com/dxOszYCk2C — FilGoal (@FilGoal) March 14, 2020

طالع أيضا:

رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا

توعية في الجول - مدرب ريال مدريد السابق يتحدث عن كيفية قضاء الوقت في المنزل في غياب كرة القدم

تقرير: على غرار مونديال 2022.. مناقشة نقل يورو 2020 إلى الشتاء

كرة طائرة - مصيلحي لـ في الجول: ملتزمون بقرار تعليق النشاط.. الصحة أهم من بطولات العالم

حارس ميلان: الوضع في إيطاليا أشبه بالكابوس.. كأننا نعيش مشهدا في فيلم