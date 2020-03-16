رسميا - تأجيل دوري جنوب إفريقيا لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 - 17:23

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - صن داونز

قرر اتحاد كرة القدم بجنوب إفريقيا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويعاني العالم من انتشار فيروس كورونا مما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بأكثر من بلد.

واتخذ اتحاد كرة القدم بجنوب إفريقيا قرارا رسميا بإيقاف الدوري الممتاز لحين إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأقيمت 24 جولة بدوري جنوب إفريقيا ويتبقى 6 جولات فقط على النهاية بخلاف المباريات المؤجلة.

ويحتل كايزر تشيفز صدارة المسابقة برصيد 48 نقطة من 22 مباراة بينما صن داونز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

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