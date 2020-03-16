نائبة رئيس نادي وست هام: يجب إلغاء موسم الدوري الإنجليزي

قالت كارن ين برادي نائبة رئيس نادي وست هام يونايتد، إن الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن يعتبر باطلا ويتم إلغائه، وذلك في مقال كتبته عبر صحيفة "صن" البريطانية.

وكتبت كارين: "الدوري الإنجليزي يجب أن يلغى هذا الموسم أو يتم الإعلان عنه كموسم باطل، لأنه عن لم يتمكن اللاعبون من اللعب فلا يمكن إقامة المباريات".

وأضافت "رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأمل أنها ستتمكن من الاستمرار إن أوقفت المسابقة لـ٣ أسابيع، لكن هذه مجرد أحلام".

وواصلت "لذا إن لم ينته الدوري، وستتأثر المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات رابطة إنجلترا بدرجات الدوري الدنيا، الموقف العادل والوحيد هو إعلان الموسم باطل".

وتابعت "من يعلم من قد يسقط ومن يفوز إن لم يتم استكمال تلك المباريات بشكل كامل وتام وطبيعي".

وأتمت "ضربة قوية لليفربول قد تسلب منه أول لقب دوري منذ ٣٠ عاما، سيتم مناقشة هذا الأمر بين الأندية ورابطة الدوري في الأسبوع المقبل في اجتماع طارئ".

مسابقات كرة القدم توقفت في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وأكثر من دولة في العالم بجانب توقف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

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