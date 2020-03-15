قائد الوداد يرد على "شائعة" إصابته بـ كورونا

كشف إبراهيم النقاش قائد الوداد الرياضي المغربي كواليس ما حدث عقب انتشار شائعة إصابته بفيروس كورونا.

وقال النقاش: "تعجبت من تلك الشائعة الخطيرة للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة المنتخب المغربية "أقبل جميع الشائعات إلا تلك التي تتسبب في هلع عائلتي".

وتابع "والدي تضررا كثيرا عند سماع الخبر. تلقيت سيلا من المكالمات الهاتفية".

وأكمل حديثه قائلا: "الشائعة خلقت لعائلتي خوفا كبيرا مما جعلني أسارع إلى تكذيب هذا الخبر".

وأتم "الأمر مجرد إشاعة خبيثة".

ويلعب الوداد أمام الأهلي في شهر مايو المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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