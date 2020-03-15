قائد الوداد يرد على "شائعة" إصابته بـ كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

كشف إبراهيم النقاش قائد الوداد الرياضي المغربي كواليس ما حدث عقب انتشار شائعة إصابته بفيروس كورونا.

وقال النقاش: "تعجبت من تلك الشائعة الخطيرة للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة المنتخب المغربية "أقبل جميع الشائعات إلا تلك التي تتسبب في هلع عائلتي".

أخبار متعلقة
رسميا - استاد القاهرة يحتضن مبارتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء منافس الأهلي – النجم الساحلي يحتج رسميا على حكم لقاء الوداد الأهلي: نتمنى تأجيل أعمال الصيانة في استاد القاهرة لبعد لقاء الوداد سحر رادس ليس له أي تأثير.. الوداد يطيح بـ النجم ليواجه الأهلي في نصف نهائي إفريقيا

وتابع "والدي تضررا كثيرا عند سماع الخبر. تلقيت سيلا من المكالمات الهاتفية".

وأكمل حديثه قائلا: "الشائعة خلقت لعائلتي خوفا كبيرا مما جعلني أسارع إلى تكذيب هذا الخبر".

وأتم "الأمر مجرد إشاعة خبيثة".

ويلعب الوداد أمام الأهلي في شهر مايو المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

الإسماعيلي "محجوز" في المغرب بعد تعليق رحلات الطيران

ماذا قال محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك

حقيقة تحويل رونالدو فنادقه لمستشفيات

5 حالات كورونا تضرب فالنسيا

هل يلعب دوري أبطال أوروبا بنظام دورة رباعية؟

في إفريقيا الوداد الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يُعلق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين 6 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف - خطة الزمالك للوقاية من كورونا 11 دقيقة | الدوري المصري
طبيب المصري يوضح لـ في الجول خطته لوقاية الفريق من كورونا ساعة | الدوري المصري
أزمة خارج الحسابات في الدوري الإسباني بسبب كورونا ساعة | أوروبا
قائد الوداد يرد على "شائعة" إصابته بـ كورونا ساعة | إفريقيا
في حضور النني.. شاهدنا مباراة كرة قدم اليوم لكنها انتهت سلبية ساعة | المحترفون
فضل: الإمارات طلبت استضافة السوبر المصري 3 سنوات 2 ساعة | الدوري المصري
قبل كورونا بعقود.. عندما تسببت الطبيعة القارصة في تجميد كرة القدم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 3 في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر" 4 كلوب: كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة.. ولا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها
قد ينال إعجابك