محمود علاء: قميص الزمالك ضاعف قوة شخصيتي

أبدى محمود علاء مدافع الزمالك سعادته بتجديد تعاقده مع النادي لخمسة مواسم.

قال علاء عبر قناة ناديه "من الطبيعي أن أي لاعب بالزمالك لابد أن يتسم بالشخصية وتحمل المسؤولية، لأنها تصنع الفارق داخل الملعب، وأحاول تطوير نفسي قدر الإمكان".

وأضاف "أتطلع لأكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي، الزمالك من الأندية الكبيرة وهدفنا أن يبقى دائما على منصات التتويج، فهو يستحق المزيد".

وواصل المدافع الدولي "كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة للفوز بدوري الأبطال هذا العام، الكل على قلب رجل واحد، لإسعاد الجماهير التي تساندنا دائما في كل الظروف".

وأردف "تواجدي بالزمالك أضاف لي الكثير، وجعل شخصيتي أقوى داخل الملعب، قميص الزمالك كبير".

وأتم تصريحاته ضاحكا "أعلم أن مصر كلها تركز في الفترة الأخيرة على تسديدي لركلات الجزاء في نفس الزاوية".

يذكر أن محمود علاء انضم لصفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من وادي دجلة.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، تجديد محمود علاء لعقده مع الفارس الأبيض، قبل أن يعلن رئيس النادي تفاصيل العقد.

محمود علاء عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حضور أمير مرتضى، مساء يوم السبت قبل أن يجدد عقده مع الفريق.

وقال أمير مرتضى: "التجديد في وسط الموسم يكون رسالة للاعبين، قبل أن يكون رسالة للجمهور نفسه".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "عندما نرى أن هناك من هم يحملون الفريق ولا يبخلون بأي جهد لهم من أجل الزمالك، لا نتأخر عليهم".

وتابع "فعلنا ذلك مع محمود علاء، وقبلها مع محمود حمدي "الونش" وآخرين".

ومن جانبه تحدث مرتضى منصور عن محمود علاء، قائلا: "جددنا عقد محمود علاء ليبقى مع الزمالك لمدة 5 سنوات".

وأشار "محمود علاء لاعب راجل وأشكره بشده".

وانضم مدافع الزمالك صاحب الـ 29 عاما إلى الزمالك في 2017 قادما من وادي دجلة.

ولعب محمود علاء 24 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وحقق محمود علاء 6 ألقاب مع الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

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