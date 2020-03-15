تقرير: دوري الأبطال سيقام بنظام الدورة الرباعية في تركيا.. واتجاه لتأجيل يورو 2020

الأحد، 15 مارس 2020 - 14:03

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

تقترب مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من إقامتهما بنظام الدورة الرباعية للفرق المتأهلة لنصف النهائي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يعد صيغة نهائية من أجل إنهاء المسابقات القارية هذا الموسم مع تأجيل يورو 2020 لمدة عام واحد.

وأوضح التقرير أن هناك اتفاق على إقامة نصف النهائي والنهائي في مدينة اسطنبول والتي كان من المقرر أن تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو، والحال نفسه للدوري الأوروبي بمدينة جدانسك البولندية.

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وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أن يقام نصف النهائي والنهائي في 4 أيام فقط بنظام خروج المغلوب في مدينة واحدة لتقليل خطر المزيد من السفر ومشكلة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف التقرير إلى أن الأولوية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) حاليا هي إنهاء منافسات ثمن النهائي بإقامة مواجهات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي وبرشلونة أمام نابولي.

وبعد ذلك يفكر ويفا في إقامة ربع النهائي في أرض محايدة أو على أرض أحد طرفي المباراة عن طريق القرعة.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مع ممثلي 55 اتحاد للتشاور عن طريق الفيديو في المشروع الجديد.

ويدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل يورو 2020 لمدة عام لكنه ينتظر موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) لتأجيل مواعيد كأس العالم للأندية حتى لا يحدث تضارب في المواعيد.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل النشاط الرياضي في أكثر من دولة كما تم تأجيل المباريات المتبقية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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