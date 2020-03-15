ماذا يخطط الإسماعيلي بعد تعليق جميع الرحلات الجوية في المغرب

كشف أحمد بزان المدير التنفيذي لفريق الإسماعيلي خطة ناديه بعد تعليق جميع الرحلات الجوية في المغرب.

بعثة الإسماعيلي سافرت إلى المغرب من أجل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في كأس محمد السادس للأندية، إلا إن اللقاء تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقررت المملكة المغربية اليوم الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى المغرب، حتى إشعار آخر، فماذا سيفعل الإسماعيلي؟

وقال المدير التنفيذي للنادي: "كان من المفترض عودة بعثة الإسماعيلي يوم الإثنين، ولكن بعد تأجيل المباراة قدمنا رحلة العودة لتصبح مساء اليوم الأحد".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحن الآن في محاولات مع السفير المصري ومع شركة الطيران للإبقاء على تلك الرحلة قائمة، رغم إغلاق المجال الجوي في المغرب".

وتابع "تواصلنا مع السفير ونحن الآن في انتظار ما سيحدث".

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