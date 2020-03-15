ماركا تحذف خبر تحويل رونالدو فنادقه لمستشفيات حجر صحي

حذفت جريدة ماركا الإسبانية خبر تحويل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي فنادقه إلى أماكن عزل لمصابي كورونا.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وكانت ماركا قد زعمت أن رونالدو خطط لتحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لعلاج الأشخاص المصابة بالفيروس وسيتم علاجهم مجانا.

وأفاد التقرير أن النجم البرتغالي أيضا سيدفع للأطباء والموظفين الطبيين لعلاج المرضى المصابين.

ولكن ماركا حذفت الخبر، وسط نفي من أكثر من تقرير أوروبي لقيام رونالدو بتلك الخطوة.

وحتى الآن لم تتأثر البرتغال بفيروس كورونا مثل البلدان الأخرى، إذ لم يتعدى عدد المصابين 78 حتى أمس السبت.

وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان تضررا في أوربا إذ بلغ عدد المصابين أكثر من 15 ألف حالة إصابة نشطة بالمرض.

وتوقف الدوري المحلي في أغلب بلدان العالم بجانب إيقاف مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

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