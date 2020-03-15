الشباب والرياضة تمنح إجازة 14 يوما للسيدات اللاتي تعولن أطفال أقل من 12 سنة

قررت وزارة الشباب والرياضة منح السيدات اللاتي يعولن أطفال بأعمار سنية أقل من 12 عاما، إجازة لمدة 14 يوما مقبلين.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، أعلنت فيه القرار في ضوء حرص الوزارة المتماشية مع سياسة الدولة والحكومة المصرية لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال والأسر المصرية خلال الفترة الراهنة.

كما تضمن اجتماع الوزير مع جميع قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، دراسة استمرار وتكثيف كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الشبابية والرياضة لمواجهة انتشار الفيروس.

وجاء نص بيان الوزارة كالتالي:

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وقرارات مجلس الوزراء في ذات الشأن فضلاً عن توقف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية خلال نفس الفترة ضمن جهود الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ، قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع جميع قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها بإجازة خلال الأسبوعين المخاطبين بقرارات وقف الدراسة والأنشطة الرياضية ، أخذا بعين الاعتبار كافة الإجراءات القانونية والإدارية .

يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة المتماشية مع سياسة الدولة والحكومة المصرية لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال والأسر المصرية خلال الفترة الراهنة .

كما تضمن اجتماع الوزير دراسة استمرار وتكثيف كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الشبابية والرياضة لمواجهة انتشار الفيروس.

مجلس الوزراء المصري عاد وأوضح بأن القرار يعني أن الإجازة اختيارية لمن يرغبن في الحصول على إجازات اعتيادية من رصيدهن فقط.

كان مجلس الوزراء المصري قد قرر وقف النشاط الرياضي في مصر لأسبوعين المقبلين، بجانب تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين وإلغاء كافة النشاطات التي تطلب تجمعات كبيرة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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