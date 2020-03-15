رينا: يجب أن تتعامل إنجلترا مع كورونا بجدية.. كرة القدم لم تعد أولوية

انتقد بيبي رينا حارس مرمى أستون فيلا، تعامل إنجلترا مع تفشي فيروس كورونا، ودعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

بيبي رينا النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وصرّح رينا: "في إنجلترا أخبرونا أن نتحلى بالحذر ونبقى في منازلنا قدر المستطاع. لكن بعد نهاية العطلة الأسبوعية سنعود للمران يوم الإثنين بشكل طبيعي".

وأضاف في حديثه لصحيفة ماركا الإسبانية: "الأندية التي ظهرت فيها عينات إيجابية لفيروس كورونا مثل أرسنال وتشيلسي، هي من دخلت في حجر صحي. لكننا نتدرب بشكل طبيعي".

وأكمل: "المشكلة الكبرى لنا كآباء أن المدارس لم تُغلق أبوابها حتى اللحظة".

وواصل: "كان من الجنون أن نستمر في لعب كرة القدم، علينا أخذ المسألة بجدية. البلدان الأخرى المتأثرة بالأمر اتخذت تدابيرها الجوهرية، وهنا يجب علينا أن نسلك نفس الطريق".

وحذّر: "لا يمكن لـ إنجلترا أن تغض الطرف وتنظر في الجانب الآخر، فحياة وصحة الجميع أكثر أهمية بكثير من أي رياضة".

وأتم: "يجب لأولويات الحياة أن تكون واضحة، وكرة القدم مجرد لعبة ترفيهية للناس".

وتجاوز عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة الـ1140 حالة صباح اليوم السبت، مع 21 حالة وفاة.

وكان الدوري الإنجليزي آخر المسابقات الأوروبية الكبرى التي علّقت نشاطها، إذ كان مقررا أن تستمر المباريات بشكل طبيعي بحضورٍ جماهيري حتى يوم الجمعة الماضي.

وأصيب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، بفيروس كورونا، مما استدعى دخول الناديين في حجر صحي، الأمر الذي لا ينطبق بعد على بقية أندية المسابقة.

ويلعب رينا معارا من ميلان إلى أستون فيلا حتى نهاية الموسم.

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