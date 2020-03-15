إصابة رئيس الاتحاد السويسري بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم إصابة دومينيك بلاك رئيس الاتحاد بفيروس كورونا.

وكشف الاتحاد السويسري في بيانه الرسمي عن تأكيد إصابة دومينيك بعد التحاليل التي خضع لها.

دومينيك بلاك صاحب الـ 70 عاما ظهرت عليه أعراض المرض، قبل أن يخضع لتحاليل أكدت إصابته.

وسيبقى رئيس الاتحاد السويسري في عزل صحي في منزله، بينما تقرر إغلاق مقر الاتحاد بداية من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وأشار الاتحاد إلى إبلاغ كل المقربين من رئيس الاتحاد لـ"اتخاذ الخطوات اللازمة".

Dominique Blanc, il Presidente centrale dell'ASF, è risultato positivo al coronavirus. È stato informato del risultato del test domenica mattina. È attualmente in quarantena a casa propria e, considerando le circostanze, sta bene. https://t.co/KIH1gtt1ls — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) March 15, 2020

وسجلت سويسرا أكثر من 1300 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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