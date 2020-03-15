ريال مدريد يستعين بمقولة دي ستيفانو لحث الإسبان على التزام منازلهم

الأحد، 15 مارس 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

ألفريدو دي ستيفانو

حث نادي ريال مدريد الإسباني، المواطنين على التزام منازلهم، للحد من تفشي فيروس كورونا في أرجاء البلاد.

كورونا هاجَم إسبانيا بضراوة خلال الأيام الماضية، لتصير ثاني أكثر الدول الأوروبية إصابةً بالفيروس بعد إيطاليا.

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قادة فريقي كرة القدم، وكرة السلة أثناء توجيه رسالة مباشرة للجماهير بالبقاء في المنزل.

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سيرخيو راموس قائد فريق كرة القدم يظهر في بداية المقطع، ويبدأ حديثه: "كما اعتاد محبوبنا ألفريدو دي ستيفانو أن يقول: لا يوجد أي لاعب جيد بنفس جودة الفريق بأكمله".

وأكمل راموس حديثه: "الآن يحدث الوضع نفسه، جميعنا فريق ويجب علينا أن نتحد. والأمر سهل للغاية؛ ابق في المنزل، إنها مسؤولة كل فرد. أنا باقٍ في المنزل".

"هذه المباراة ستُلعَب في المنزل، إنها مسؤولية الجميع، أنا سأبقى في المنزل".. رسالة تناوب على قراءتها فيما تبقى من الفيديو، كلٍ من: فيليبي رييس، ومارسيلو، وسيرخيو يويّ، وكريم بنزيمة، ورافاييل فاران.

وكان وسم #YoMeQuedoEnCasa قد احتل وسائل التواصل الاجتماعي في إسبانيا خلال الأيام الماضية، لحث المواطنين على البقاء في منازلهم والحد من انتشار كورونا.

الفيروس الذي أثار الرعب في العالم مؤخرا، عرف طريقه إلى قلب ريال مدريد، وأصاب الأمريكي تري تومكينز لاعب فريق كرة السلة.

وفرض بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، حالة الطوارئ في البلاد، وطالب المواطنين بعدم مغادرة المنزل إلا في أضيق الحدود.

وتجاوز عدد الحالات المصابة في إسبانيا حاجز الـ 5753 صباح اليوم الأحد، كما وصلت الوفيات إلى 136 ضحية.

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