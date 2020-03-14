الزمالك يُعلق أنشطة النادي لمدة أسبوع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعليق أنشطة النادي لمدة أسبوع.

وجاء قرار نادي الزمالك، بعد قرار تجميد النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوما، كإجراء وقائي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وجاء قرار الزمالك بغلق مقر النادي لمدة أسبوع "كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة الأعضاء للوقاية من الفيروس، حيث يتردد على مقر النادي نحو 50 ألف عضو يوميا"، وفقا للبيان الرسمي.

وحصل فريق الكرة في الزمالك على راحة من التدريبات لمدة أسبوع، وذلك بعد قرار تأجيل الدوري لمدة أسبوعين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعليق النشاط لمدة أسبوعين، بتوجيهات من رئاسة الوزراء المصرية.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالة.

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