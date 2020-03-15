محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، تجديد محمود علاء لعقده مع الفارس الأبيض، قبل أن يعلن رئيس النادي تفاصيل العقد.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

محمود علاء عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حضور أمير مرتضى، مساء يوم السبت قبل أن يجدد عقده مع الفريق.

وقال أمير مرتضى: "التجديد في وسط الموسم يكون رسالة للاعبين، قبل أن يكون رسالة للجمهور نفسه".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "عندما نرى أن هناك من هم يحملون الفريق ولا يبخلون بأي جهد لهم من أجل الزمالك، لا نتأخر عليهم".

وتابع "فعلنا ذلك مع محمود علاء، وقبلها مع محمود حمدي "الونش" وآخرين".

ومن جانبه تحدث مرتضى منصور عن محمود علاء، قائلا: "جددنا عقد محمود علاء ليبقى مع الزمالك لمدة 5 سنوات".

وأشار "محمود علاء لاعب راجل وأشكره بشده".

وانضم مدافع الزمالك صاحب الـ 29 عاما إلى الزمالك في 2017 قادما من وادي دجلة.

ولعب محمود علاء 24 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وحقق محمود علاء 6 ألقاب مع الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

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