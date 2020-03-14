إكرامي: لم يتم إبلاغنا بإلغاء التدريبات.. واجتماع مع مسؤولي الأهلي بشأن مستقبلي

لم يتم إبلاغ لاعبي الأهلي بإلغاء التدريبات على الرغم من تجميد النشاط الكروي، وفقا لـ شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.

إكرامي سُئل عن تلقي اللاعبين إخطار بتجميد التدريبات من عدمه، لتأتي إجابته: "لا، لم يتم إبلاغنا. تدربنا اليوم، وغدا إجازة بشكل طبيعي، ثم سنتمرن يوم الإثنين بشكل عادي".

وعلّق إكرامي عبر قناة صدى البلد على قرار تجميد الأنشطة الرياضية: "تحية مستحقة للقرارات التي صدرت، أنا أقل من أن أعلّق عليها، لكنها قرارات حكيمة في توقيت مناسب".

وعن تغريدته يوم أمس التي استبق فيها وطالب بتعليق النشاط الرياضي: "لست صانع قرار، لكننا الله أنعم علينا بالشهرة، وأي شخص مشهور من الممكن أن ينتظر الناس رأيه، وبالتالي لنا دور مجتمعي نحن مقصرون للغاية في تأديته كما قلت سابقا".

وأكمل: "لو امتلكت رأيا قد يفيد ويزيد الوعي، فأعتقد أن دورنا الإفصاح عنه تماما كما هو دورنا كلاعبي كرة قدم، دون أن أتجاوز المنظومة التي أتبع لها، فهو نادٍ كبير له تقاليد ونظام يجب ألا أخرج عنه".

وتساءل: "لست طبيبا ولست صانع قرار، لكني أرى أنه إجراء وقائي مهم، فكرة القدم بالنسبة للناس هي شيء ترفيهي، فكيف سنقوم بهذا الدور بينما يعاني الناس أو يشعرون بالقلق والخوف على صحتهم؟".

وواصل: "أولوية الناس أن يعيشوا حياة آمنة وصحية، حتى لو كان في ذلك ضرر على العاملين بكرة القدم".

وشدد: "حتى لو لم نتضرر بشكل بالغ مثل بلدان أخرى، فمن الحكمة أن نتخذ إجراءات وقائية حتى نشارك العالم قلقه ونحترم هذا الفيروس".

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن كرة القدم الآن، بل عن الصحة العامة التي يجب المحافظة عليها".

إكرامي كان قد غرّد عبر تويتر قبل عدة أسابيع، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي.

وعن ذلك قال إكرامي: "كل ما أردت قوله كتبته على تويتر، واحتراما لطلب النادي ونظامه، فإني لن أتحدث في هذا الملف. سيكون هناك اجتماع مع مسؤولي الأهلي، وبعدها ستكون الكلمة الأخيرة".

وأكد: "لن آخذ أي خطوة سوى بعلم الأهلي، وفي النهاية سأعلن عن كل شيء بوضوح شديد في التوقيت المناسب".

وأضاف: "أؤدي دوري بكل التزام وإخلاص حتى نهاية الموسم".

ونفى إكرامي أن يكون استبعاده من القائمة في المباريات السابقة له علاقة بعدم استمراره مع الأهلي: "لم أتواجد في القائمة بمباريات قبل إعلاني الرحيل، ولم يتحدث أحد وقتها. نحن 3 أو 4 حراس مرمى مميزين وكل منا له دوره، أنا ملتزم برؤية المدير الفني، واستبعادي ليس له علاقة باستمراري من عدمه".

وأوضح: "لم يفاجئني قرار استبعادي من المباريات الماضية".

وأتم مشجعا زملائه على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا: "من يرغب في كتابة تاريخ حقيقي داخل الأهلي، فلا يبحث عن الألقاب المحلية، وإنما الألقاب القارية هي ما تكتب التاريخ".

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