فضل: لم أتقاض مليما من اتحاد الكرة.. وغالي الأنسب لرئاسة الأهلي مستقبلا

رفض محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة التشكيك في ذمته المالية بشأن العمل في اتحاد الكرة.

وقال فضل لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم نتقاض مليما واحدا خلال عملنا في اتحاد الكرة، بل أنني سافرت من جيبي الخاص، والأمر نفسه ينطبق على عمرو الجنايني".

وأضاف "قمة القهر أن يتم التشكيك في ذمتي المالية، لأن أغلبنا متفرغين بالكامل للعمل في اتحاد الكرة".

وعن علاقته بجماهير الأهلي شرح: "بعد اعتزالي كرة القدم، وفي أول مواجهة بين الأهلي والزمالك، كنت أرتعش أثناء مشاهدتي المباراة، أنا من أبناء القلعة الحمراء ولا أحد يمكنه التشكيك في ذلك".

ثم انتقل للحديث عن عقوبة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة على مرتضى منصور رئيس الزمالك قائلا: "الإعلان عن عقوبة رئيس الزمالك حدث مع عقوبات مباراة السوبر لأنه تجاوز في حقي بعد اللقاء، وبالتالي حررت مذكرة للجنة الانضباط التي نظرتها وأعلنت العقوبات مجتمعة في نفس التوقيت".

وعن علاقته بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق قال فضل "علاقتي قوية للغاية بـ أبو ريدة، وهو واحد من أقوى 3 أشخاص في عالم كرة القدم".

الترشح لرئاسة الأهلي

ورد فضل على سؤاله هل ينوي الترشح لرئاسة الأهلي في المستقبل قائلا: "رئاسة الأهلي شرف ما بعده شرف، لكن بعد عمر طويل إن شاء الله أتمنى أن يكون رئيس الأهلي هو حسام غالي".

وتابع "أنا أهلاوي، وأعرف من يقدر على تقديم الإضافة في هذا المنصب، وهذا أمر ينطبق على حسام غالي".

وبسؤاله هل يترشح حسام غالي ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي رد قائلا: "لا يستطيع، لا يمكن أن يفعلها، لدينا مبادئ ومحمود الخطيب هو كبيرنا، لدينا قيم داخل النادي".

وفسر "لم أستمر أنا وغالي في الأهلي لأننا لم نكن سنضيف للمكان، وبالتالي فضّلنا الاستقالة".

وأتم تصريحاته "أمير توفيق أفضل صفقة أبرمها الأهلي، هو شخصية محترمة للغاية ويفهم طبيعة عمله".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا:

تعليق نشاط كرة القدم في مصر

وزارة الرياضة المصرية تعلق كل أنشطتها

تعليق نشاط كرة السلة في مصر

الأهلي يدرس تعليق أنشطته

رسالة مؤثرة من ميسي بسبب كوروناا