وزير الرياضة: الدولة المصرية ليست "رد فعل".. ولا نعد باستئناف الدوري بعد أسبوعين

شدد أشرف صبحي وزير الرياضة أن قرار تعليق النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، لا يعني إلغائه.

ولكن، أكد صبحي في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم" صباح الأحد أنه لا يعد بعودة الدوري بعد أسبوعين.

وقال صبحي: "الدولة المصرية فعل وليست رد فعل، اتخذنا القرار بتعليق النشاط لأننا لا ننتظر الأزمة حتى نسير ورائها".

وأكمل "لا نعد باستئناف النشاط بعد أسبوعين، لابد من تقييم الموقف في وقته طبقا للنصائح الطبية".

وأردف "معدلات الإصابة في مصر أقل من دول العالم حاليا، لكننا تحركنا بشكل سريع للحد من معدل الإصابات".

واستمر "هناك دول علقت النشاط لأجل غير مسمى، والتعليق بالنسبة لنا ليس إلغاء للنشاط. الأولوية لصحة المصريين ثم أي شيء آخر بعد ذلك".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعليق النشاط لمدة أسبوعين، بتوجيهات من رئاسة الوزراء المصرية.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالة.

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