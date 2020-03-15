فان دايك: لو حسمنا لقب الدوري وسط مدرجات خاوية سأشعر بإحباط شديد

الأحد، 15 مارس 2020 - 13:26

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول - برايتون

سيشعر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بالإحباط لو تمكن فريقه من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي رسميا وسط مدرجات خاوية.

ليفربول يحتاج 6 نقاط من مبارياته التسعة المتبقية للتتويج باللقب رسميا، علما بأن الدوري الإنجليزي تم إيقافه حتى الثالث من أبريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "إذا حسمنا لقب الدوري في ملعب فارغ بدون جماهير، سأشعر بإحباط شديد".

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وأضاف "إذا لم يكن هناك مشجعون في أنفيلد، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قاضية لنا، لا أحد يريد لعب مباريات بدون الجماهير".

وتابع "حتى يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الوضع، يتعين علينا فقط التعامل معه. ولكن عندما يحدث ذلك، فنحن نفوز بلقب الدوري من أجل جماهيرنا بكل تأكيد".

وأكمل "يجب علينا جميعا أن نتحلى بالحكمة وأن نتعامل مع الفيروس بشكل صحيح، إذا أصدرت السلطات قرار اللعب بدون جماهير، فعلينا فقط التعامل معه وقبوله".

ليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

وضرب فيروس كورونا المسابقات الرياضة حول العالم ليتسبب في إيقاف الدوريات الكبرى بالكامل حتى أبريل المقبل، إلى جانب إيقاف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكذلك التصفيات الآسيوية.

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