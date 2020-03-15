المقاصة: تم تأجيل مواجهة الجيش بعد قرار رئاسة الوزراء.. وراحة من التدريبات للخميس

الأحد، 15 مارس 2020 - 12:56

كتب : أحمد الخولي

فريق مصر للمقاصة

كشف وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر للمقاصة عن تأجيل مواجهة فريقه الودية لطلائع الجيش والتي كان مقررا لها غدا الأحد.

وكان الموقع الرسمي للمقاصة قد أعلن عن مباراة ودية أمام طلائع الجيش عكس قرار تجميد النشاط المحلي الذي تم اتخاذه من اتحاد الكرة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا. (من هنا)

وقال هويدي في تصريحات لـ FilGoal.com: "تم اتخاذ قرار بتأجيل المواجهة بناء على قرارات الدولة".

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وأضاف هويدي "الفريق راحة من التدريبات حتى الخميس المقبل وسيتم وضع خطة لفترة التوقف".

وعن خبر المباراة الودية على الموقع الرسمي للنادي قال هويدي: "ربنل لم يتم تحديث تأجيل المباراة فقط، لكن تم اتخاذ القرار بالفعل".

وشدد "نحن ملتزمون بقرار تعليق النشاط المحلي من أجل الصحة العامة للجميع".

وأتم هويدي تصريحاته "ننتظر القرارات الرسمية بشأن الفترة المقبلة".

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