رغم تعليق النشاط المحلي.. المقاصة يواجه طلائع الجيش وديا

الأحد، 15 مارس 2020 - 12:07

كتب : FilGoal

فريق مصر للمقاصة

يخوض فريق مصر المقاصة مباراة ودية أمام طلائع الجيش مساء اليوم الأحد رغم تعليق النشاط المحلي في مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط المحلي بعد قرار رئيس الوزراء بإيقاف الأنشطة كخطوة احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ورغم ذلك كشف نادي مصر للمقاصة عبر موقعه الرسمي مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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وأوضح المقاصة أن المباراة الودية هدفها رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين واستعادة حساسية المباريات.

ويسعى المقاصة بقيادة إيهاب جلال تجهيز الفريق لمنافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري.

وكان المقاصة قد استأنف تدريبات يوم الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي قرر لها يوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

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مصر للمقاصة طلائع الجيش الدوري المصري كورونا
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