زوجة أرتيتا: مدرب أرسنال بخير.. فيروس كورونا ليس مميتا

أوضحت لورينا أرتيتا زوجة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الحالة الصحية لزوجها المصاب بفيروس كورونا.

وأعلن أرسنال في وقت سابق إصابة أرتيتا بفيروس كورونا، قبل أن تقرر الرابطة الإنجليزية إيقاف الدوري الإنجليزي.

وقالت لورينا "أود أن أشكركم على كل ردود أفعالكم حول إصابة ميكيل بفيروس كورونا، لقد كان الأمر صعبًا حقًا".

وأضافت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام "أفهم أيضًا أنكم تريدون معرفة ما يجري".

وتابعت "زوجي على ما يرام، إنه بصحة جيدة. صحيح أنه ظهرت عليه أعراض الفيروس لكن الأعراض ما كانت لتوقفه عن الذهاب إلى العمل بشكل طبيعي".

وأشارت لورينا إلى أنها وأطفالها بخير ولا تظهر عليهم أي أعراض للفيروس الذي أودى بحياة 21 شخصًا في المملكة المتحدة.

وأردفت "يبدو أن الفيروس ليس مميتًا. يمكن أن يكون كذلك لعدد معين من الناس ولكن الأغلبية ستتجاوزه مع أعراض خفيفة".

وأكملت "ميكيل تناول أدويته للتو، وكان سيذهب للعمل حقًا، فهذا ليس شيئًا كبيرًا".

قبل أيام، وجه ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال رسالة شكر للجميع، بعد رسائل الدعم التي تلقاها عقب تأكيد إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أرتيتا عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي. أشعر بأنني أفضل الآن".

وأضاف "نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق. صحة الجميع هي الأهم الآن".

وتابع "حماية بعضنا البعض عن طريق إتباع التعليمات والإجراءات الصحيحة، سيجعلنا جميعا نتخطى ذلك".

وأتم أرتيتا رسالته بتوجيه الشكر للدوري الإنجليزي على "القرار الصحيح" بإيقاف المسابقة في الوقت الحالي.

وضرب فيروس كورونا المسابقات الرياضة حول العالم ليتسبب في إيقاف الدوريات الكبرى بالكامل حتى أبريل المقبل، إلى جانب إيقاف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكذلك التصفيات الآسيوية.

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