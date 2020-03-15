تقرير: تريزيجيه مرشح للعودة إلى الدوري التركي

أفادت تقارير تركية برغبة نادي بشكتاش في ضم محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا الموسم المقبل.

تريزيجيه يقضي موسمه الأول في الدوري الإنجليزي بعد انتقاله الصيف الماضي من قاسم باشا إلى أستون فيلا.

وذكر تقرير شبكة فوتو سبور أن بشكتاش يضع تريزيجيه على رأس أولوياته للتعاقد معه الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن النادي التركي يرغب في استعارة تريزيجيه لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة ضمه بشكل نهائي.

وينتظر مسؤولو بشكتاش اتضاح الرؤية بشأن استكمال الدوري الإنجليزي الموقوف حتى الرابع من أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل بدء المفاوضات مع أستون فيلا، حسب التقرير.

وشارك لاعب الأهلي السابق في 19 مباراة مع أستون فيلا بموسمه الأول وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.

يذكر أن بشكتاش يضم الدولي المصري محمد النني المعار من أرسنال حتى نهاية الموسم.

بشكتاش يحتل المركز السادس في جدول الدوري التركي قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

أما أستون فيلا فيحتل المركز قبل الأخير في جدول الدوري الإنجليزي قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

ويرى تريزيجيه صعوبة في فكرة إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال تريزيجيه عبر قناة أون تايم 2 قبل أيام: "لا أعتقد أن الدوري سيتم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، والأمور ستسير في إنجلترا بشكل طبيعي".

وعن خوضه لنهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي قال: "كنت أتمنى الفوز بالبطولة لصناعة تاريخي لنفسي ولفريقي".

وخسر أستون فيلا نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي 2-1.

وأضاف "راض بشكل كبير عن تجربتي مع أستون فيلا حتى الآن وأفعل كل ما في وسعي لصناعة الفارق مع الفريق".

وأكمل "ألعب لأول موسم في الدوري الإنجليزي وأحاول إثبات قدراتي والمشاركة لفترات أطول".

وأوضح "الأهم بالنسبة لي ليس المشاركة لفترات طويلة ولكن أن أترك بصمتي مع الفريق عندما أشارك".

وأتم تصريحاته "نتقابل دائما أنا وأحمد المحمدي زميلي في الفريق مع أحمد حجازي لاعب وست بروميتش، وأيضا أحيانا يحضر معنا محمد صلاح لكنه وجوده في مدينة بعيدة يحول دون مقابلتنا بشكل مستمر".

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