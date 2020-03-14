رسميا – مصر تعلّق نشاط كرة السلة لمدة أسبوعين

السبت، 14 مارس 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الأحد 15 مارس.

ووفقا لبيان الاتحاد المصري، فإن القرار يسري على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأفاد البيان أن القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم السبت، تعليق نشاط اللعبة بدوره لمدة أسبوعين انطلاقا من الإثنين 16 مارس.

وتأتي قرارات تجميد الأنشطة الرياضية، للحد من تفشي فيروس كورونا في مصر.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالة.

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