خبر في الجول – الأهلي يدرس تعليق كافة الأنشطة تماشيا مع توجه الدولة

السبت، 14 مارس 2020 - 20:25

كتب : أحمد الخولي

مجلس إدارة الأهلي

تسارعت وتيرة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية في مصر، واقترب النادي الأهلي بدوره من تعليق كافة أنشطته.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس تعليق كافة أنشطته لمدة 15 يوما، تماشيا مع قرارات الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة وبقية الاتحاد الرياضية.

واجتمع مجلس إدارة الأهلي اليوم السبت في فرع الجزيرة، إلا أن قرار تعليق النشاط الرياضي صدر عقب انتهاء الاجتماع.

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ولذا بات القرار الجديد تحت باب التشاور والتباحث داخل النادي الأهلي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضية، تعليق كافة الأنشطة لمدة أسبوعين.

وتأتي تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء المصرية، في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالة.

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