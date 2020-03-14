رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر

فيروس لعين عصف بالحياة في كرة القدم وخارجها، أصاب العديد من نجوم الرياضة على مستوى العالم 😷

📲 تحت تلك التغريدة، في الجول يستعرض معكم مصابي كورونا من الرياضيين حول العالم بشكل محدث 👇

نتمنى السلامة لكم وللجميع 🙏 pic.twitter.com/yyWEXNbGhB