رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر
السبت، 14 مارس 2020 - 18:33
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة بشكل إيقاف تعليق نشاط الكرة في مصر لمدة 15 يوما بداية من يوم الإثنين المقبل.
وجاء قرار اتحاد الكرة "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة"، وفقا للبيان الرسمي.
ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
ويأتي قرار مصر بتعليق نشاط الكرة، للحد من تقشي فيروس كورونا.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وصول عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر إلى 109 حالة.
فيروس لعين عصف بالحياة في كرة القدم وخارجها، أصاب العديد من نجوم الرياضة على مستوى العالم 😷
📲 تحت تلك التغريدة، في الجول يستعرض معكم مصابي كورونا من الرياضيين حول العالم بشكل محدث 👇
نتمنى السلامة لكم وللجميع 🙏 pic.twitter.com/yyWEXNbGhB— FilGoal (@FilGoal) March 14, 2020
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