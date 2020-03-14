ميسي: أتعاطف مع المحاربين في الخطوط الأمامية ضد كورونا.. واستمتعوا بأحبائكم

أرسَل ليونيل ميسي قائد برشلونة وأحسن لاعب في العالم، كلمات دعم لكل المتأثرين بفيروس كورونا المستجد.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ونشر ميسي صورته رفقة طفليه عبر صفحته على فيسبوك، وأصحبها برسالة مطولة:

"إنها أيام معقّدة على العالم أجمع. نعيش في قلق لما يحدث، ونرغب في المساعدة عن طريق وضع أنفسنا مكان من يعايشون هذا الوضع بصورة أسوأ، سواء أثّر ذلك عليهم بشكل مباشر، أو على عائلتهم، أو أصدقائهم، أو لأنهم يعملون في الخطوط الأمامية لمحاربة هذا الوباء في المستشفيات، ومراكز الصحة. أود أن أتمنى لهؤلاء جميعا المزيد من القوة.

الأولوية يجب أن تكون للصحة دائما، إنها لحظات غير اعتيادية ويجب اتباع تعليمات المنظمات الصحية والهيئات الحكومية، بهذه الطريقة فقط سنتمكن من محاربة الوباء بطريقة فعّالة.

إنها اللحظة المناسبة لنتحلى بالمسؤولية، ونبقى في منازلنا.

كما أنه وضع مثالي للاستمتاع بهذا الوقت رفقة أحبائك الذين لا تستطيع التواجد معهم دائما.

عناق لكم، وآمل أن نتمكّن من تحسين الوضع في أسرع وقت ممكن".

وأعلن نادي برشلونة تعليق كافة أنشطته الرياضية، لتجنب انتشار فيروس كورونا الذي ضرب مناطق متفرقة من العالم.

واضطرت رابطة الدوري الإسباني إلى تجميد المسابقة لمدة أسبوعين، كما دخلت عدة أندية إسبانية في حجر صحي.

وتخطت الحالات المصابة بفيروس كورونا في إسبانيا حاجز الـ 5700 حالة، فيما توفي 140 شخصا جراء الوباء.

وشهدت كتالونيا وحدها 509 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 6 وفيات.

وفرضت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ، ودعت المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى.

وانتشر وسم #yomequedoencasa خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على عدم مغادرة منازلهم؛ سعيا للسيطرة على الوباء.

اقرأ أيضا:

بيان من وزارة الرياضة عن كورونا

عودة رمضان صبحي

نائب رئيس فلامنجو المصاب بـ كورونا زار ريال مدريد وبرشلونة

هل يستمر الدوري المصري رغم فيروس كورونا

فرمان جديد من السعودية بسبب فيروس كورونا