وزارة الشباب والرياضة تعلّق كل أنشطتها.. وهذا موقف الإعداد للأولمبياد

السبت، 14 مارس 2020 - 19:53

كتب : أحمد الخولي

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قررت وزارة الشباب والرياضة، تعليق كافة أنشطتها بكافة أنواعها في كل المحافظات، لمدة أسبوعين.

وذكر بيان الوزارة أن القرار يسري ابتداءً من غدا الأحد 15 مارس 2020، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد الرياضية، فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجاري إعدادها لمنافسات طوكيو 2020.

ويأتي قرار الوزارة بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تزامنًا مع إعلان اتحادي كرة القدم، وكرة السلة، إيقاف النشاط لنفس المدة.

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وشدد بيان وزارة الرياضة على المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار لتعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة.

وتسري هذه الإجراءات على كافة القطاعات المرتطبة بالمجال الشبابي والرياضي، ومنها الاتحاد الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالة.

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