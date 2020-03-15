شوقي غريب عن مصير أولمبياد طوكيو: أتمنى إقامتها في موعدها ولكن

تمنى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها المحدد.

وقال شوقي غريب: "الأفضل بالنسبة لنا إقامة الأولمبياد في موعدها".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "البطولة مرتبطة بأجندات دولية ومرتبطة بموعد محدد حتى لا تتدخل مع الدوريات، وكل تلك الأمور".

وأردف "ولكن لا نريد استباق الأحداث والحديث عما يمكن أن يحدث للبطولة".

وأوضح "نحن جزء من الدولة المصرية وبالتأكيد سيكون هناك قرارا دوليا بخصوص البطولة وخصوصا مع تواجد أبطال كل الألعاب الأخرى إلى جانب التواجد الجماهيري المنتظر".

وأشار "هل يُعقل إقامة البطولة دون حضور جماهيري؟".

وأتم "سنرى ما سيحدث ولكنني أتمنى بكل تأكيد إقامة البطولة في موعدها".

وفاز منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر الماضي ليتأهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وينتظر الفراعنة قرعة الأولمبياد في 20 إبريل للتعرف على منافسيهم في دور المجموعات.

وتأهل للبطولة منتخبات مصر واليابان وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا ونيوزيلاندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية ويتبقى مقعدان لقارة أمريكا الشمالية.

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