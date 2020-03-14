فلاهوفيتش يكشف كيف شعر بأعراض كورونا.. ويمزح: كييزا يجلس في زنزانته الصغيرة

كشف الصربي دوشان فلاهوفيتش كيفية اكتشافه إصابته بـ فيروس كورونا وكيف يقضي وقته.

وجاءت التحاليل التي خضع لها اللاعب، إيجابية ليتأكد إصابته بالفيروس، وفقا للبيان الرسمي من النادي الإيطالي (طالع التفاصيل).

وقال المهاجم الشاب "كنت في المنزل، نائما واستيقظت بسبب العرق مع الحمى".

وتابع عبر البث المباشر على إنستجرام "قست درجة حرارتي وكانت حوالي 37 درجة، فأخذت بعض الأدوية واتصلت بالنادي. وساءت حالتي وبحلول المساء كانت 39، لذلك ذهبت إلى المستشفى".

وأضاف "لم أكن أعتقد أن الأمر سيئا على أي حال، أنا بخير وأحصل على الراحة، كل ما يمكنني فعله الآن هو الراحة وفي غضون 14 يوما سينتهي الأمر".

وأكمل "يجب أن أبقى بعيدا عن الناس، لم أر أي من زملائي في الفريق، لكنني أعتقد أنهم بخير، البلد بأكمله مقفل بسبب الأزمة".

ومزح فلاهوفيتش عن كيفية قضاء وقته في لفترة المقبلة: "تلك العطلة من أجل فدريكيو كييزا، أنه يجلس في زنزانته الصغيرة فهو مهووس بألعاب الفيديو".

وأتم "لا أجرؤ على لعب FIFA أمامه، لأنه لا يفعل شيء غيرها في وقته وبالتأكيد سيفوز عليّ وكذلك بول ليرولا".

دوشان صاحب الـ 20 عاما شارك في 27 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

وتوقفت مسابقة الدوري الإيطالي مثلها مثل كل الدوريات الكبرى بسبب تفشي فيرروس كورونا.

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