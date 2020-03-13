ضحية جديدة لـ كورونا.. فيورنتينا يعلن إصابة مهاجمه الصربي

الجمعة، 13 مارس 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن إصابة مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت التحاليل التي خضع لها اللاعب، إيجابية ليتأكد إصابته بالفيروس، وفقا للبيان الرسمي من النادي الإيطالي.

وأشار فيورنتينا في بيانه إلى "دوشان في منزله في الوقت الحالي والنادي سيبدأ اتخاذ إجراءات العزل".

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دوشان صاحب الـ 20 عاما شارك في 27 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

ويعد دوشان هو اللاعب السابع في الدوري الإيطالي الممتاز الذي يتأكد إصابته بالفيروس بعد خماسي سامبدوريا وروجاني مدافع يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

وتوقفت مسابقة الدوري الإيطالي مثلها مثل كل الدوريات الكبرى بسبب تفشي فيرروس كورونا.

وسجلت إيطاليا حتى اللحظة أكثر من 17 ألف حالة إصابة، إلى جانب أكثر من 1200 حالة وفاة، كأكثر دولة بها إصابات بعد الصين.

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