ضحية جديدة لـ كورونا.. فيورنتينا يعلن إصابة مهاجمه الصربي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن إصابة مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت التحاليل التي خضع لها اللاعب، إيجابية ليتأكد إصابته بالفيروس، وفقا للبيان الرسمي من النادي الإيطالي.

وأشار فيورنتينا في بيانه إلى "دوشان في منزله في الوقت الحالي والنادي سيبدأ اتخاذ إجراءات العزل".

ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus - COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. ➡️ https://t.co/jH7mtoTkj4 pic.twitter.com/GOwvPQHkfH — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 13, 2020

دوشان صاحب الـ 20 عاما شارك في 27 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

ويعد دوشان هو اللاعب السابع في الدوري الإيطالي الممتاز الذي يتأكد إصابته بالفيروس بعد خماسي سامبدوريا وروجاني مدافع يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

وتوقفت مسابقة الدوري الإيطالي مثلها مثل كل الدوريات الكبرى بسبب تفشي فيرروس كورونا.

وسجلت إيطاليا حتى اللحظة أكثر من 17 ألف حالة إصابة، إلى جانب أكثر من 1200 حالة وفاة، كأكثر دولة بها إصابات بعد الصين.

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