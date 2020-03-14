إلغاء معسكر منتخب مصر الأولمبي

السبت، 14 مارس 2020 - 21:36

كتب : أحمد الخولي

تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إلغاء المعسكر الذي كان مقررا إقامته بين 23 و31 مارس الجاري.

ويأتي القرار بعد اجتماع شوقي غريب بـ أحمد عبد الله المشرف على المنتخب، وذلك في ضوء توجه الدولة المصرية بإيقاف الأنشطة الرياضية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء الأجندة الدولية لشهر مارس، تزامنا مع تأجيل الاتحاد الإفريقي "كاف" لجولتي تصفيات كأس الأمم، وبالتالي لن يخوض منتخب مصر للكبار مباراتيه أمام توجو هذا الشهر.

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وصرّح شوقي غريب أن "ما يسري على منتخب مصر سيسري على بقية المنتخبات المشاركة في أولمبياد ككوكيو".

وأضاف: "أتمنى عودة النشاط الرياضي حينما تتيسر الظروف مع خالص الدعوات بالسلامة لمصر والمصريين وتجاوز الخطر الذي يهدد العالم".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعليق النشاط لمدة أسبوعين، بتوجيهات من رئاسة الوزراء المصرية.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالة.

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