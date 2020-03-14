مدافع وست هام: المشكلة متأصلة في العقلية الإنجليزية.. لا يدركون خطر كورونا

السبت، 14 مارس 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح - وست هام

حذر الإيطالي أنجيلو أوجبونا مدافع وست هام السلطات الإنجليزية والدوري الإنجليزي من عدم إدراكهم مخاطر فيروس كورونا.

الدوري الإنجليزي توقف عقب إعلان إصابة ميكيل أرتيتا بالفيروس بعدما سعت رابطة الأندية مواصلة مسابقة الدوري بشكل طبيعي.

مدافع يوفنتوس السابق تحدث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" قائلا: "أنا سعيد بعدما توقف كل شيء في إنجلترا حتى الدوريات الصغيرة، الأمر أشبه بإنكار مشكلة حقيقية".

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وتابع "ليست مجرد كرة قدم ولكنها مشكلة متأصلة في العقلية الإنجليزية. لا يزالون لا يدركون خطر الفيروس الذي يمكن أن ينتقل في ثوانٍ إذا لم تتصرف بالطريقة الصحيحة".

وواصل "من غير المقبول تماما السماح بإقامة مباراة أرسنال. لقد لعبوا للتو ضد أولمبياكوس اليوناني، الذي كان اختبار رئيسه إيجابيا للفيروس".

وأكمل "يبدو الأمر كما لو كانوا ينتظرون موت شخص ما قبل اتخاذ إجراء."

وأتم "لم يتم اختباري أو فحصي بأي شكل من الأشكال. وهذا دليل آخر على موقف سطحي على الأقل. "

الدوريات الخمس الكبرى توقفت بالإضافة للمسابقات الأوروبية، ومن المقرر حتى الآن عودتها على الأقل مطلع الشهر المقبل.

في إيطاليا ارتفعت عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 1266 حالة خلال 3 أسابيع.

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