الأهلي لـ في الجول: نحن سبّاقون في الحفاظ على الصحة.. اتخذنا إجراءات وقائية

السبت، 14 مارس 2020 - 20:45

كتب : حسام نور الدين

مجلس إدارة الأهلي

شدد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، على احترام مؤسسته الكامل لقرارات الدولة التي صدرت خلال الساعات الماضية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وصرّح فؤاد: "نحترم كل القرارات التي صدرت خلال الساعات الماضية بخصوص الصحة والسلامة فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وأضاف عبر FilGoal.com: "الأهلي سبّاق دائما في التحرك للحفاظ على صحة وسلامة االجميع، وبالتأكيد نلتزم بقرار تعليق أنشطة كرة القدم".

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أكمل: "الصالح العام يأتي فوق كل اعتبار، وهو ما تنتهجه إدارة الأهلي، وقد بدأنا تطبيق ذلك بالفعل من خلال مجموعة خطوات احترازية ظهرت على أرض الواقع بالفعل".

وواصل: "اعتمدنا خطة وقائية وضعتها الإدارة التنفيذية مع اللجنة الطبية، وكان النادي حريصا على تعقيم وتطهير كافة مرافقه، إلى جانب إرجاء استضافة بطولتي إفريقيا لكرة الطائرة رجال وسيدات، واعتذار فريق الجمباز عن عدم السفر إلى أوكرانيا".

وأتم: "ملتزمون تماما بتوجيهات الدولة وما تقوم به من جهود كبيرة في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، خاصة أن الرياضة تعتبر أحد وسائل الحفاظ على الصحة بشكل عام".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضية، تعليق كافة الأنشطة لمدة أسبوعين.

وتأتي تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء المصرية، في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالة.

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