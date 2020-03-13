تقرير – لا يوجد حل مثالي.. 3 مقترحات لكيفية إنهاء الدوري الإنجليزي

تقرر تأجيل الدوري الإنجليزي حتى الرابع من شهر أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا لكن ذلك لم يكن حلا لمواجهة ذلك الوباء بقدر ما أدخل الموسم في أزمات عديدة هو مقبل عليها.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية تقريرا استعرضت من خلاله ثلاثة مقترحات لكيفية إنهاء الموسم في الدوري الإنجليزي ووصفتهم جميعا بأنه "لا يوجد حل مثالي".

لماذا؟

حتى الآن يتفشى فيروس كورونا بشكل أكبر ولا ينحصر في ظل إصابة بعض من لاعبي والمدربين في البريميرليج بالفيروس بالفعل.

لذا فإن فكرة استئناف النشاط الكروي في شهر أبريل المقبل حتى الآن تبدو مجهولة وهو ما قد يجعلنا نذهب إلى الحلول المقترحة.

إبقاء الوضع على ما هو عليه

الخيار الأول هو إنهاء الموسم بالوضع الحالي بمنح لقب الدوري لليفربول المتصدر ومن يحتل المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يتأهل بالفعل ومن يتواجد في الهبوط سيهبط للدرجة الأولى.

ذلك المقترح سيجلب السعادة لليفربول لكن هناك بعض الأندية سترفضه خاصة ذلك من يريد التأهل لدوري أبطال أوروبا أو من يتواجد في مراكز الهبوط.

فعلى سبيل المثال أستون فيلا له لقاء مؤجل إن فاز به يبتعد عن مراكز الهبوط.

في الوقت ذاته فإن شيفيلد يونايتد له لقاء مؤجل كذلك فإن فاز به فسيقفز للمركز الخامس ويتأهل للدوري الأوروبي حال استمرار عقوبة سيتي من الحرمان من المشاركة الأوروبية لعامين وتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال.

نقل المباريات للصيف

الخيار الثاني هو إقامة المباريات المؤجلة في الصيف المقبل حال تأجيل إقامة يورو 2020 لعام.

لكن ذلك الحل سيسبب العديد من الأزمات، أبرزها هو أن التأهل للبطولات الأوروبية يجب أن يكون حُسم بالفعل لبدء تصفيات الموسم الجديد.

المشكلة الأخرى تتمثل في عدم حصول اللاعبين على فترة راحة جيدة ما يعني استهلاكهم بقوة قبل انطلاق الموسم الجديد.

هذا بالإضافة لأن عقود اللاعبين تنتهي بنهاية يونيو ما يعني الدخول في مشاكل قانونية لا حصر لها، أو حتى عدم حصول لاعب ما على مكافآت الفوز لأن عقده انتهى بالفعل.

وحال استمرار تدهور الأوضاع بسبب كورونا في الصيف فإن ذلك الحل لا يمكن اللجوء إليه بتاتا من الأساس.

هناك حل آخر هنا أن تقام مباريات ملحق لتحديد البطل والمتأهلين للمسابقات الأوروبية والهابطين وهو أمر يناقشه الاتحاد الإيطالي لتنفيذه في الدوري.

لكن ذلك الحل من الخارج يبدوا جيدا لكنه من الداخل يعج بالمشاكل التي سبق ذكرها بالفعل.

إلغاء الموسم

الخيار الثالث المقترح هو إنهاء الموسم الجاري كأن لم يكن بالفعل وهو الاختيار الأقل تعقيدا من سابقيه.

وأوضح التقرير أن ناديين من الدوري الإنجليزي يفضلون إلغاء الموسم بالفعل.

لكن المشكلة هنا تكمن في وجود العديد من الخلافات القانونية في ظل منع ليفربول من التتويج بالدوري لأول مرة منذ 30 عاما، وحرمان ليستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وعودة ليدز يونايتد المنتظرة للبريميرليج.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اليوم الجمعة في رسالة نشرها موقع ناديه الرسمي إنه: "أتمنى أن تتخذ السلطات قرارات تستند إلى حكم سليم وأخلاقي" وهذا إن دل فيدل على أن ليفربول سيقاوم من يمنعه عن الظفر بلقب الدوري.

هناك سؤال آخر يطرح نفسه أنه حال إلغاء الموسم فإن من شارك في دوري الأبطال الموسم الجاري سيشارك فيه الموسم المقبل، لكن ماذا عن موقف مانشستر سيتي وحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لعامين بالفعل بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف؟

لذا حتى الآن لا توجد رؤية واضحة حول كيفية إنهاء الدوري ولا يوجد أي مسؤول أن يكشف عن كيف سيخرج الدوري الإنجليزي من تلك الأزمة.

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