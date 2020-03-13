اجتماع طارئ للاتحاد المغربي.. "الاتجاه نحو الانسحاب من بطولة إفريقيا للمحليين"

دعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم لاجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل.

وكشفت صحيفة (هسبورت) المغربية إن الاجتماع الذي سيشهد مناقشة مصير مشاركة المنتخب المغربي في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وكشف مصدر مسؤول للصحيفة المغربية "التوجه يسير نحو الانسحاب من البطولة حرصا على سلامة الجميع"، وذلك بسبب اجتياح فيروس كورونا لمختلف دول العالم.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيعرف أيضا مناقشة مصير ما تبقى من مباريات في الدوري المغربي الممتاز وكذلك بطولات الهواة.

الإجراء الرسمي من الاتحاد المغربي حتى اللحظة هو إقامة المباريات دون جمهور بسبب كورونا، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الطارئ.

وسجل المغرب 7 إصابات بفيروس كورونا حتى اللحظة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون خلال شهر أبريل المقبل.

طالع أيضا

رسالة مؤثرة من كلوب

بيان من ليفربول

بيان من اتحاد الكرة

ديبالا ينفي إصابته بكورونا

فيفا يُغرم الزمالك