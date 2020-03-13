تقرير: تغييرات كبيرة حال استكمال مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي

الجمعة، 13 مارس 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

قد تشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا تغييرات كبيرة في مرحلتي ربع ونصف النهائي بإقامتهما من مباراة واحدة.

ستكون تلك الاقتراحات المطروحة في اجتماع الاتحاد الأوروبي "يويفا" الثلاثاء المقبل بعد تأجيل مباريات الأسبوع القادم من مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وسبق أن تأجلت مواجهتي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وأيضا يوفنتوس مع ليون بسبب تفشي فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

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وفي حال استكملت المسابقة قد تقام المراحل المقبلة على أرض محايدة أو إقامة المباراة على أرض محددة مسبقا وفقا للقرعة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإنهاء المسابقة في موعدها المقرر يوم 30 مايو المقبل إذ يقام النهائي في إسطنبول ونهائي الدوري الأوروبي في جادنسك قبلها بـ 3 ايام.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي بمشاركة الـ 55 دول لنقل منافسات يورو 2020 إلى الصيف المقبل وإعادة جدولة باقي المواجهات.

وأعلنت الدوريات الخمس الكبرى بالإضافة إلى الهولندي والبرتغالي إيقاف المسابقات المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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