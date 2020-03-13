رسميا - يويفا يعلن تأجيل مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تأجيل كافة مبارياته خلال الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وجاء نص البيان كالتالي: "في ضوء التطورات الأخيرة فيما يخص تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) في أوروبا، وفيما يخص القرارات المتعلقة بالحكومات المختلفة، كل مباريات مسابقات يويفا للأندية قد تأجلت".

وواصل "يتضمن ذلك المباريات المتبقية في دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا التي كانت ستقام يومي ١٧ و١٨ مارس، ومباريات الإياب من دور الـ١٦ من الدوري الأوروبي المقرر إقامتها يوم ١٩ مارس، بجانب دوري أبطال أوروبا للشباب الدور ربع النهائي".

واستطرد "سيتم اتخاض قرارات إضافية بشأن هذه المباريات قريبا".

واسترسل "كعاقبة على ذلك التأجيل تم أيضا تأجيل قرعة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد دعى لاجتماع بالفيديو يوم ١٧ من الشهر الجاري مع كل أعضائه الـ٥٥ بجانب مجالس إدارات اتحاد الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية وممثلي رابطة اللاعبين المحترفين في فيفا، لمناقشة مستقبل الكرة الأوروبية بعد تفشي الفيروس.

وتسبب تفشي الفيروس في توقف عدد من الدوريات الأوروبية أبرزها الفرنسي والإيطالي والإسباني، وقد يتبعهم الإنجليزي والألماني قريبا.

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