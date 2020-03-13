كاراجير يتساءل هل يتوج ليفربول بالدوري؟ وجاري نيفيل يرد

هذا هو السؤال الذي يسأله كل مشجع لليفربول بشكل خاص والمتابع لكرة القدم بشكل عام.. هل يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رغم إيقاف المسابقة وعدم معرفة كيفية إنهاء الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا؟

وقال جيمي كاراجير قائد ليفربول السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "لا مفر من تعليق الدوري الإنجليزي ولا يمكنك بدء الموسم المقبل دون إنهاء الموسم الحالي".

وأضاف "هل لا يوجد فائز باللقب؟ من يتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟ ليدز يونايتد ووست بروميتش وفريق ثالث لن يتأهلوا للبريميرليج؟ وثلاثة فرق أخرى لن تهبط؟".

ورد عليه جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق قائلا: "لا شيء يمكن معرفته حاليا في تلك المرحلة، ما حدث غير مسبوق".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل تسع جولات من نهاية المسابقة بـ82 نقطة بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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