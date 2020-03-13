أوزيل: كرة القدم لا تهم بقدر أهمية صحتكم الآن

الجمعة، 13 مارس 2020 - 17:42

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال - نيوكاسل

نشر مسعود أوزيل لاعب أرسنال تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد فيها على أن كرة القدم الآن ليست بقدر أهمية أن يكون الجميع في أتم صحة وألا يصابوا بفيروس كورونا.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

وكتب أوزيل: "كرة القدم لا تهم الآن، صحتكم وأن يكون الجميع بأفضل حال هي أهم شيء حاليا".

وواصل "أرجوا أن تتخذوا جميع الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها وكونوا واعيين ومراعيين للجميع خاصة أولئك المعرضين لمخاطر عالية".

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وأتم اللاعب الألماني "وبينما نحن في خضم تلك المشكلة العالمية، يجب ألا ننسى أن نشكر الأطباء والممرضين والعلماء الذين يساعدوننا على منع ذلك الفيروس من التفشي، هم سيكونون تحت ضغط كبير جدا في الأسابيع المقبلة ويستحقون الشكر والامتنان منا".

يذكر أن الدوري الإنجليزي أعلن تعليق نشاطه حتى الرابع من شهر أبريل المقبل بسب تفشي فيروس كورونا.

وكان أرسنال أعلن رسميا إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بالفيروس مع عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني لـ14 يوما.

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