رسميا – الكاف يؤجل تصفيات أمم إفريقيا

الجمعة، 13 مارس 2020 - 18:01

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل الجولة المقبلة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا، أعلن فيه تأجيل مباريات الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية التي كان من المفترض إقامتها من 25 إلى 31 من شهر مارس الجاري.

في البيان ذاته، كشف الاتحاد الإفريقي عن تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي كان من المفترض إقامتها من 6 لـ4 أبريل المقبل.

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وأخيرا، قرر الكاف تأجيل تصفيات إفريقيا لكأس العالم تحت 20 عاما، التي كان من المقرر إقامتها من 20 لـ29 من شهر مارس الجاري.

وكان منتخب مصر سيواجه توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

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