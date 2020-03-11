تقرير: مدافع يونايتد يغادر تدريبات فريقه بعد ١٨ دقيقة

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 16:28

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد

غادر ديوجو دالوت مدافع مانشستر يونايتد مركز تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة لاسك في الدوري الأوروبي، فقط بعد ١٨ دقيقة من وصوله مباشرة للتدرب مع زملائه. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز".

وقال التقرير إن صاحب الـ٢٠ هاما وصل في الساعة التاسعة و٤٢ دقيقة صباحا قبل أن يغادر مباشرة في العاشرة صباحا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مضيفه لاسك ضمن ذهاب دور الـ١٦ من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس.

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وألمح التقرير إلى أن رحيل اللاعب المبكر عن التدريبات ربما يعني أنه لن يشارك في مواجهة لاسك في الدوري الأوروبي.

وغاب كذلك كل من بول بوجبا وأنطوني مارسيال وجيسي لينجارد عن تدريبات الشياطين الحمر.

دالوت انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من بورتو في صيف ٢٠١٨ بمبلغ ٢٢ مليون يورو.

وشارك اللاعب البرتغالي في ١٠ مباريات مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفا، وغاب عن معظم فترات الموسم للإصابة.

وكان موقع "ذا أثليتك" البريطاني قد نشر تقريرا في وقت سابق، قال إن مانشستر يونايتد يستعد لبيع مدافعه خلال السوق الصيفية المقبلة.

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