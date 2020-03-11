في حضور مشجع وحيد.. سوبر إليتشيتش يقود أتالانتا لصعود تاريخي أمام فالنسيا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 00:16

كتب : إسلام أحمد

يوسيب إليتشيتش - أتالانتا - فالنسيا - دوري أبطال أوروبا

حسم أتالانتا الإيطالي أولى مقاعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتكرار الفوز على فالنسيا الإسباني إيابا 4-3 وفي مجموع المباراتين بنتيجة 8-4 في ثمن النهائي.

أتالانتا فاز بنتيجة كبيرة 4-1 ذهابا على ملعب سان سيرو، وفي الإياب وفي ظل تفشي فيروس كورونا في إيطاليا وإسبانيا خاصة بين بعض من جماهير فالنسيا عقب حضورهم مباراة الذهاب في إيطاليا، قرر الاتحاد الأوروبي إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة.

خلو المدرجات جعل الأنظار تتجه خارج الملعب للجماهير التي احتشدت لمؤازرة الفريق في قلب النتيجة، وتمثال فيسنتي نافارو في المدرجات وحيدا.

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وفي ملعب مستايا كرر فالنسيا الفوز بنتيجة 4-3 متأهلا بنتيجة كبيرة وسط الـ 8 الكبار في أوروبا في أول مشاركة له بدوري الأبطال في تاريخه.

أتالانتا بدأ بصعوبة مشواره الأوروبي بعدما خسر أول 3 مباريات وفي آخر 5 مباريات حقق 4 متتالية وتعادل في واحدة أمام مانشستر سيتي، والآن في ربع النهائي.

سجل يوسيب إليتشيتش أهداف أتالانتا الأربعة وهو ما سجله لاعبي فالنسيا في المباراتين، وفي المقابل سجل كيفين جاميرو ثنائية والإسباني الشاب فيران توريس هدفا.

تشكيل الفريقين

ويعاني فالنسيا من غياب الثلاثي: إزيكييل جاراي، وجابرييل باوليستا، وإلياكيم مانجالا، ليشارك كوكلين في الدفاع اضطراريًا.

ويلعب فالنسيا بطريقة 4-4-2، في وجود رودريجو مورينو وكيفن جاميرو بخط الهجوم.

في المقابل، يعتمد جيانبييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا على طريقة 4-3-3.

ويشارك الكرواتي ماريو باشاليتش كمهاجم وهمي، ويهاجم من الأطراف بالثنائي الخطير: يوسيب إليتشيتش، والقائد أليخاندرو جوميز.

وصف المباراة

بداية اللقاء جاءت سريعة للغاية، خطأ من الفرنسي مختار دياكابي ضد يوسيب إليتشيتش حصل بها على ضربة جزاء انبرى لها وأودعها الشباك في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 21 سجل الفرنسي كيفين جاميرو هدف التعادل مستفيدا من بينية رودريجو مورينو وتعثر المدافع ليسجل في مرمى أتالانتا.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول سجل السلوفيني إليتشيتش هدف الضيوف الثاني من ركلة جزاء مكررا هدفه بنفس الطريقة من علامة الجزاء في الدقيقة 43.

ركلة جزاء أخرى تسبب بها الفرنسي مختار دياكابي ليصبح أول لاعب يتسبب في ركلتي جزاء بمباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-04.

الشوط الأول انتهى بتقدم أتالانتا بنتيجة 2-1، ومع بداية الشوط الثاني كاد فرويلر أن يسجل هدف نيراتزوري بيرجامو الثالث لكن عارضة ياسبر سيلسين تصدت لها في الدقيقة 50.

وبعد دقيقة واحدة سجل جاميرو هدف التعادل برأسية مستفيدا من عرضية فيران توريس.

وأصبح جاميرو رابع لاعب فرنسي يسجل ثنائية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في آخر 10 سنوات بعد نيكولا أنليكا وكريم بنزيمة ووسام بن يدر.

وصار خامس أفضل هداف فرنسي في المسابقات الأوروبية برصيد 33 هدفا.

فيران توريس صانع الهدف الثاني سجل الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعد تمريرة بينية من داني باريخو ووضع الكرة من أعلى الحارس مسجلا الهدف الثالث للخفافيش ومعيدا الأمل للأصحاب الأرض.

رد السلوفيني جاء قاسيا بثنائية في 11 دقيقة، في الدقيقة 71 سجل بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وفي الدقيقة 82 بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى للحارس سيلسين.

سوبر هاتريك يوسيب قاده ليصبح أول سلوفيني يسجل سوبر هاتريك في دوري أبطال أوروبا، أول من يسجل سوبر هاتريك خارج قواعد فريقه.

وأكبر لاعب يسجل سوبر هاتريك في دوري الأبطال بعمر الـ 32 عاما و41 يوما، والعاشر الذي يسجل هاتريك في النسخة الحالية.

وتفوق على البرتغالي كريستانو رونالدو كأكثر لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى تسجيلا للأهداف في 2020 بجميع المسابقات برصيد 14 هدفا.

ويبدو أن أتالانتا يسير على خطى ليستر سيتي الذي وصل من محاولته الأولى في دوري الأبطال موسم 2016-17 إلى ربع النهائي وأول فريق إيطالي ينجح من محاولته الأولى بعد لاتسيو موسم 1999-2000.

وعقب نهاية اللقاء احتفل لاعبو الفريق بقميص كُتب عليه "بيرجامو هذا لكي" في إشارة دعم للمدينة في ظل تفشي فيروس كورونا عقب التأهل لربع النهائي.

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