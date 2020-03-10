رسميا - استاد القاهرة يحتضن مبارتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 21:47

كتب : عاطف شادي

استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إقامة مبارتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة بشكل رسمي.

والتقى مساء اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، وضم اللقاء كل من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، والسيدالفريد المستشار الزراعي للهيئة، واللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيس لكرة القدم، تمهيدا لإستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا مايو المقبل.

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وقرر وزير الرياضة بالتنسيق مع مجلس الادارة تأجيل الصيانة الي ١٠ مايو بدلا من الاول من شهر أبريل.

وتأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد والرجاء المغربي على التوالي.

وتقام مباريات نصف نهائي دوري الأبطال أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل في المغرب، ثم تقام مباراتي الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته في مصر.

واستضاف استاد القاهرة مباراتي الزمالك ضد الترجي التونسي والأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي قبل أيام في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مشجع للأبيض والأحمر في كل مباراة.

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