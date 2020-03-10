مورينيو 0 بطولات.. لايبزج يطيح بـ توتنام ويكتب التاريخ في ليلة الأبطال

ودّع توتنام هوتسبير الإنجليزي دوري أبطال أوروبا، بهزيمته 0-3 أمام مضيفه لايبزج الألماني، في ملعب ريد بول أرينا، بإياب دور الـ16 للمسابقة.

النمساوي مارسيل شابيتسر قائد لايبزج سجل هدفين في الشوط الأول، قبل أن يختتم السويدي إيميل فورسبرج الأهداف في نهاية المواجهة.

لايبزج أكد فوزه ذهابا في لندن بهدفٍ دون رد، ليتجاوز رجال جوزيه مورينيو ذهابا وإيابا.

ليواصل لايبزج رحلته الرائعة ويصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

لايبزج هو سابع فريق ألماني يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الحديثة، بعد بايرن ميونيخ، وبورسيا دورتموند، وباير ليفركوزن، وكايزرسلاوترن، وشالكه، وفولفسبورج.

توتنام وصيف النسخة الماضية، سينهي موسما جديدا دون بطولات، مصير يطول مورينيو الذي لم يحصد أي بطولة منذ 1021 يوما.

مورينيو المتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين، لم يصل إلى ربع نهائي المسابقة منذ موسم 2013\2014 على رأس تشيلسي.

المدرب البرتغالي أكمل 6 مباريات متتالية دون فوز في مختلف البطولات، وهي أطول سلسلة لا فوز في مسيرة مورينيو.

في المقابل، بات ناجليسمان (32 عاما و27 يوما) أصغر مدرب يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تاريخيًا.

غيابات طائلة

توتنام دخل المباراة بغيابات هجومية طائلة في ظل إصابة هاري كين، وسون هيونج مين، وستيفن برجوين.

ليعتمد مورينيو على طريقة 4-2-3-1، في وجود لوكاس مورا كمهاجم أوحد، ومن خلفه جيوفاني لو سيلسو، وديلي آلي، وإيريك لاميلا.

فيما عوّل يوليان ناجيلسمان على طريقة 3-4-3، في حضور تيمو فيرنر، وباتريك شيك، وكريستوفر نكونو في خط الهجوم.

حسم سريع

لايبزج استغرق 10 دقائق فقط حتى يجعل مهمة توتنام أقرب للمستحيل، فتقدّم في النتيجة بواسطة شابيتسر الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، أخطأ هوجو لوريس في التعامل معها.

هجمات لايبزج تواصلت، فسجّل تيمو فيرنر هدفا ثانيا، لكن راية الحكم منعته من الاحتفال وأعلنت عن تسلل.

قبل أن يتلقى توتنام رصاصة الرحمة في الدقيقة 21 بهدف جديد من شابيتسر الذي أطلق رأسية متقنة بعد عرضية الإسباني أنخيلينيو، عجز لوريس عن إبعادها مجددا.

إصابة مروعة

الشوط الثاني شهد لحظات خطفت الأنفاس في الدقيقة 56.

الفرنسي نوردي موكيلي الظهير الأيمن لـ لايبزج، سقط مصابا بعد اصطدام الكرة في وجهه من مسافة قريبة.

اللاعب تلقى العلاج في أرض الملعب لعدة دقائق وسط حالة هلع على أوجه زملائه والمسعفين والجماهير.

إصابة قوية لنوردي موكيلي لاعب لايبزج في مواجهة توتنام وخروجه من أرض الملعب 🎥pic.twitter.com/KO307eTATj — FilGoal (@FilGoal) March 10, 2020

قبل أن يُحمَل على محفة ويغادر الملعب، ويعوضه الأمريكي تايلر أدامز.

27 ثانية

في الدقيقة 87، دخل السويدي فورسبرج بديلا لـ شابيتسر، واحتاج 27 ثانية فقط حتى يسجل هدفا ثالثا لـ لايبزج.

الهدف تاريخي، لأنه ثالث أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بنسخته الحديثة.

الرقم القياسي مُسجل باسم الأوكراني يفن كونوبليانكا بعد 17 ثانية، ومن خلفه الفرنسي فاليري جيرمان بعد 23 ثانية.

ثلاثية انتهت عليها المباراة أمام دموع لوكاس مورا الذي عجز عن قيادة السبيرز لريمونتادا مستحيلة مثل التي حدثت أمام أياكس في النسخة الماضية.



























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