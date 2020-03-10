وزارة الرياضة لـ في الجول: صبحي وافق على استضافة البطولة الودية للمنتخبات الأولمبية

كشف محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الرياضة عن ترحيب أشرف صبحي وزير الرياضة باستضافة مصر للبطولة الودية للمنتخبات الأولمبية استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الرياضة لـFilGoal.com: "تلقى الوزير اتصالا هاتفيا اليوم من الشركة المنظمة للبطولة أثناء اجتماعه مع السكرتير العام الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبد المنعم باه يعرض عليه استضافة البطولة".

وواصل "تلك البطولة كانت ستقام في الإمارات لكن تم إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "الوزير رحب بشدة باستضافة البطولة خاصة إنها ستساهم في إعداد قوي للمنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد".

وكان من المفترض إقامة البطولة الودية في الإمارات من 23 لـ31 من شهر مارس الجاري.

ويشترك في البطولة كل من مصر والبرازيل والأرجنتين وكرواتيا.

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