بي تي سبورت: موكيلي لاعب لايبزج ابتلع لسانه أمام توتنام

تعرّض الفرنسي نوردي موكيلي لاعب لايبزج، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام توتنام هوتسبير.

لايبزج تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعد أن جدد فوزه على توتنام بثلاثية نظيفة، بعد أن تخطاه ذهابا بهدفٍ دون رد.

لكن المباراة شهدت لحظة صادمة في بداية شوطها الثاني، عندما اصطدمت الكرة بوجه موكيلي الذي سقط على أرض الملعب وبدا فاقدا للوعي.

الحكم الإسباني كارلوس دل سيرّو جراندي استدعى الجهاز الطبي سريعا، وسط حالة ذعر لكل الحاضرين في ملعب ريد بول أرينا.

محطة "بي تي سبورت" ذكرت أن موكيلي ابتلع لسانه وفقد الوعي، قبل أن يتدخّل الجهاز الطبي ويجري له الإسعافات الأولية.

فيما صرّح يوليان ناجليسمان مدرب لايبزج بعد المباراة عبر نفس المحطة: "إنه في المستشفى الآن لأن فمه كان ينزف. تعرّض لصدمة قوية. نريد التأكد من سلامة عموده الفقري، لكني لم أتلق معلومة أكيدة بعد".

إصابة قوية لنوردي موكيلي لاعب لايبزج في مواجهة توتنام وخروجه من أرض الملعب 🎥pic.twitter.com/KO307eTATj — FilGoal (@FilGoal) March 10, 2020

موكيلي (22 عاما) يلعب في لايبزج منذ عام 2018، وخاض معه 59 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 3 آخرين.

لايبزج واصل رحلته الرائعة ويصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ليصير سابع فريق ألماني يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الحديثة، بعد بايرن ميونيخ، وبورسيا دورتموند، وباير ليفركوزن، وكايزرسلاوترن، وشالكه، وفولفسبورج.

توتنام وصيف النسخة الماضية، سينهي موسما جديدا دون بطولات، مصير يطول مورينيو الذي لم يحصد أي بطولة منذ 1021 يوما.

مورينيو المتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين، لم يصل إلى ربع نهائي المسابقة منذ موسم 2013\2014 على رأس تشيلسي.

المدرب البرتغالي أكمل 6 مباريات متتالية دون فوز في مختلف البطولات، وهي أطول سلسلة لا فوز في مسيرة مورينيو.

في المقابل، بات ناجليسمان (32 عاما و27 يوما) أصغر مدرب يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تاريخيًا.

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